Livaneli'den kadın cinayetleri çıkışı: Tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsat verilmeli

Sanatçı Zülfü Livaneli, Bayburt’ta Zehra Erdemir'in kendisini rahatsız eden bir adam tarafından boğazı kesilerek öldürülmesine sert tepki gösterdi. Kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çeken Livaneli, tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsatı verilmesi gerektiğini savundu.

Bayburt'ta dün 1 çocuk annesi Zehra Demir, kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen Zehra, hayatını kaybetti.

Zehra'nın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan sanatçı Zülfü Livaneli, kadın ölümlerine sert tepki gösterdi.

Livaneli, "Tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsat verilmeli. Üç-beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler. Keşke Özgecan’da, Ceren’de, Emine’de, Şule’de ve benzerlerinde silah olsaydı. Katil erkekler geberseydi. İşte bu ülke hepimizi bu uç noktalara kadar getirdi” ifadesini kullandı.

Tehdit altindaki kadinlara silah egitimi ve ruhsat verllmeli Uc bes katil adayi temizlenirse ancak durur bu isler Keske Ozgecan’da , Ceren’de, Emine’de, Sule ve benzerlerinde silah olsaydi Katil erkekler geberseydi Iste bu ulke hepimizi bu uc noktalara kadar getirdi https://t.co/gBOh4oXrNR — Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) 12 декабря 2019 г.

'Yargı yetmiyor'

Livaneli paylaşımlarında şu düşünceleri dile getirdi:

"Bu cümle, durumun vahametine dikkat çekmek amacıyla şok etkisi yaratmak için yazıldı. İsyan duygusu içinde. Bir çare önerin dostlar. Kadın öldürmeyi moda haline getirdiler. Yargı vs yetmiyor! Onca kadın öldürüldü. Ne toplumun ne de devletin tepkisi yeterli. Kadınlar ölüyor, kimse bir şey yapmıyor. Dayanılmıyor. 'Dişi köpek kuyruk sallamazsa...' gibi iğrenç sözleri üretmiş bir kültürde farkıdalık yaratmak hiç kolay değil."

Onca kadın öldürüldü. Ne toplumun ne de devletin tepkisi yeterli. Kadınlar ölüyor, kimse bir şey yapmıyor. Dayanılmıyor. “Dişi köpek kuyruk sallamazsa...” gibi iğrenç sözleri üretmiş bir kültürde farkıdalık yaratmak hiç kolay değil. — Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) 12 декабря 2019 г.

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