Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Gözaltı kararı verilen 84 kişiden 50'si yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ/PDY yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şu ana kadar 50 zanlı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen zanlılar arasında zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da olduğu, şüphelilerden 23'ünün aktif görevlerde bulunduğu belirtildi.