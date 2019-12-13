Milli Savunma Bakanı Akar'ın CHP'li Özel'e açtığı davada 221 emekli subay 'Akar aleyhinde tanıklık' için başvurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aleyhine açtığı 500 bin liralık tazminat davasında 221 emekli subay 'Akar aleyhinde tanıklık' yapmak için başvuruda bulundu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanı Akar ve CHP Grup Başkanvekili Özel arasında geçen yıl bütçe görüşmelerinde sert tartışmalar yaşandı.

CHP'li Özel, Akar'ın Balyoz, Ergenekon ve Askeri Casusluk davalarından yargılanan silah arkadaşlarını cezaevinde ziyaret bile etmeyerek yalnız bıraktığını söyledi.

Akar da bunun doğru olmadığını belirterek, 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Davayla ilgili açıklama yapan CHP'li Özel, kendi lehine tanıklık yapmak için kumpas davalarından mağdur olmuş 221 emekli subayın başvuruda bulunduğunu söyledi. Özel, şöyle konuştu:

"Lehime tanıklık yapmak isteyenlerin sayısı çok olduğu için mahkemenin seçeceği belli sayıda kişinin dinlenmesini talep ettik. 'Kura çekilebilir' dedik. Ancak usulen kabul edilmedi. Bunun üzerine biz 21 emekli subaydan oluşan bir liste verdik. Karşı tarafın avukatları ise Akar'ın bu kişilerle husumeti olduğu gerekçesiyle talebimize itiraz etti. Akar'ın avukatlarının ‘tanıklarla husumet var' savunması benim açımdan davayı bitirmiştir. Zaten ben de bunu söylüyorum. Akar, kendisini ‘Ben arkadaşlarımı yalnız bırakmadım' diye savunuyor ama o arkadaşlarının mahkemede dinlenmesini istemiyor. 49 yıllık askerlik hayatı sonrası 250 bin lira emekli ikramiyesi alan Hulusi Akar benden 500 bin lira istiyor ama tanıkların dinlenmesini de istemiyor.''