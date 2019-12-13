Büyükçekmece'de otobüste taciz iddiası: 'Böyle insanları barındırmayalım, halk cezasını versin'

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. Olayı anlatan bir vatandaş, "Ben ilk başta hırsızlık sandım ama tacizmiş. Böyle insanları barındırmayalım, halk cezasını versin" dedi.

Büyükçekmece'de Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsünde uyuyan kadın yolcuya yanında oturan kişi iddiaya göre taciz girişiminde bulundu.

Halk otobüsü şoförü otobüsü durakta durdurdu ve kapıları kapatarak polisi aradı.

Bu sırada bazı yolcular şüphelinin başında kaçmaması için bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almak için otobüse bindi.

Polis gözaltına alınan adamı polis otosuna götürdüğü sırada çevredekiler tepki göstererek darp etmeye çalıştı.

Şüpheli ve tacize uğradığını söyleyen karakola gitti.

Olayı anlatan bir vatandaş, "Ben ilk başta hırsızlık sandım ama tacizmiş. Böyle insanları barındırmayalım, halk cezasını versin" diye konuştu.