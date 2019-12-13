Adana Valiliği’nden ‘Kebap ve Şalgam Festivali' ilgili açıklama

Adana Valiliği, iptal edilen ‘Kebap ve Şalgam Festivali' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve gruplarca festivale katılan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulabileceği değerlendirildiğinden söz konusu etkinlik valilik makamı tarafından iptal edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında kentte 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ‘‘Kebap ve Şalgam Festivali'' ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

‘‘Kebap ve Şalgam Festivali’’ İle İlgili Basın Açıklaması https://t.co/3HEb3nqRiE pic.twitter.com/HtxkpUCMi1 — T.C. Adana Valiliği (@TCAdanaValiligi) December 13, 2019

​

Vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları, genel sağlığın, kamu düzeni ve güvenliği ile vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunmasının devletin asli görev ve sorumlulukları arasında bulunduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu çerçevede, bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve gruplarca festivale katılan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulabileceği ve bu yolla kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden söz konusu etkinlik valilik makamı tarafından iptal edilmiştir. Bu kapsamda, iş yerlerimizin ruhsatlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyette bulunması, ayrıca vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin kamuya açık alanlarda kamu düzeni ve güvenliği ile trafik düzenini tehlikeye sokabilecek faaliyetlerden kaçınmaları ve bu konuda belediyelerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uyarılara uyulması büyük önem arz etmektedir."

Bu yıl 14-15 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan festivalin bu sene de Adana Valiliği tarafından yasaklanarak iptal edildiği açıklanmıştı.