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    Adalet Bakanı Gül: Değil ByLock, dumanla bile haberleşseler mücadele kararlılıkla devam edecek

    © AA / Utku Uçrak
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    FETÖ'yle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Değil ByLock dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. Gül, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararına da tepki gösterdi.

    Adalet Bakanı Gül, Van'da gerçekleştirilen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    FETÖ'yle mücadeleye değinen Gül, "Değil ByLock dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek. Bakanlık bünyesinde hem diğer birimlerde çalışıp bakanlıkla ilgili bu konuda FETÖ yapılanması içinde olanlarla ilgili uzun zamandır bakanlığımız idari tüm çalışmaları yapıyordu. Bu çalışmalar hem kolluk, hem başsavcılıklara, ilgili makamlara iletildi ve bu konuda devamının da geleceği uzun titiz bir çalışmanın sonunda Adalet Bakanlığı ve diğer birimlerdeki bu sızmalara karşı tespit edilen isimler yargı karşısına çıkarılmıştır" diye konuştu.

    'ABD Senatosu'nun kararı yok hükmündedir'

    Gül, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararına tepki gösteren Gül, şunları söyledi:

    "ABD Senatosu'nda alınan karar ülkemiz ve milletimiz açısından yok hükmündedir. Tarihin siyasallaştırılması hukukun siyasallaştırılması hiçbir ülkeye bir yarar getirmez. 1915'te yaşandığı iddia edilen tüm olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü belgeyi, her türlü arşivimizi açmaya hazır olduğumuzu en üst düzeyde defalarca dile getirdik."

    'Ülkemizle ilgili karar almaya kimsenin hakkı yok'

    Türkiye'nin bu konuda bilim adamlarıyla yapılacak her türlü bilimsel toplantıya, çalışmaya ülke olarak büyük bir özgüvenle açık olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

    "Türkiye'nin kendi kararlılığı ve bekasıyla ilgili atmış olduğu her adımda bu 1915 olaylarının bir sopa gibi gösterilmesine bu ülkenin karnı toktur. Bizim için hiçbir şekilde anlamı olmayan bu kararı hukuki, siyasi ve tarihsel olarak tanımıyoruz. Bu konuda bilim adamlarıyla yapılacak her türlü bilimsel toplantıya, çalışmaya ülke olarak büyük bir öz güvenle açık olduğumuzu defalarca ifade ettik, yine ifade ederiz. Bu coğrafyada esaret altına girmemiş ve hiçbir toplumu hegemonyasına, hiçbir toplumu soykırım gibi asla kabul edilemeyecek bir tutum davranış içerisine almayan tek millet Türk milletidir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Birilerinin karanlık tarihleri kirli elleriyle kanlı elleriyle ülkemize söz söylemeye, ülkemizle ilgili karar almaya kimsenin hakkı yoktur."

    Etiketler:
    ByLock, Türkiye, Ermeni soykırımı, 1915 olayları, ABD Senatosu, ABD, Ermeni Soykırımı, Abdulhamit Gül, FETÖ, Adalet Bakanlığı
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