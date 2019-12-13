Altaylı'dan 'Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum diyen Soylu'ya: Gelsin de görsün

Habertürk yazarı Altaylı, araştırmacı gazeteciliğin neredeyse bittiğini savunan ve 'Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum' diyen İçişleri Bakanı Soylu'yu cesaretinden ötürü kutlayarak, "Gelsin de görsün. Ağırladığı konuklardan, araştırdığı haberlerden ötürü 'bazı güçlerin' adamı olmakla suçlanmak nasıl bir hismiş" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir radyo programında araştırmacı gazeteciliğin bittiğini savunarak, "Bir gazetecinin hata yapma lüksü yoktur. Bizim vardır ama onların yoktur. Bir gazeteci bir iki kere hata yaparsa affedilir. Basın mensupları artık çok rahatlar. Bir dönemin gazetecileri çok emek verirdi. Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum" dedi.

Bugünkü köşe yazısında Soylu'nun açıklamalarına değinen Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, öncelikle Soylu'yu cesaretinden ötürü kutladı.

Altaylı, 'Buyursunlar' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Bu mevsimde Silivri soğuktur' şakalarına maruz kalsın'

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu cesaretinden ötürü kutluyorum. Gazeteci olmak istiyormuş. Hem de araştırmacı gazeteci!

Gelsin de görsün. Yazdığı haberlerden, ağırladığı konuklardan, yaptığı yorumlardan, araştırdığı haberlerden ötürü 'bazı güçlerin' adamı olmakla suçlanmak nasıl

bir hismiş!

Yazdığı doğrulardan ötürü siyasetçiler, ekonomi çevreleri ve bazen de halk tarafından hakarete uğramak ne demekmiş anlasın!

Güç sahiplerinin hoşuna gitmeyecek konulara girdiğinde kendisi için değilse de ailesinin geleceği için korkuya kapılmak neymiş görsün!

Haber verdirilen değil, haber araştıran gazeteci olmanın zorluğu ve dışlanmışlığını yaşasın!

Sıklıkla 'Bu mevsimde Silivri soğuktur' şakalarına maruz kalsın!

Tüm bunlara razı ise buyursun gelsin. Ama bildiklerini saklamak değl, yazmak kaydı ile gelsin!"