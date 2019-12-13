Selvi: Milletvekilleri sık sık çıkan kavgalar nedeniyle kalp ve tansiyon ilaçlarını yanlarında taşımaya başladı

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Milletvekilleriyle toplantılar yapılacak' başlığıyla yayımlanan yazısında bütçe görüşmeleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sık sık tartışma yaşandığını vurguladı.

Milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürüdüğünü aktaran Selvi, "Dün de AK Parti ile HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü, vekillerin yumruklaşmasına ramak kaldı. Tartışma HDP milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü’nün 'Bu bir bütçe değil, siyasal İslam soslu, türbanlı, abdestli bir soygun' sözleri üzerine patlak verdi" ifadesini kullandı.

Selvi, söz konusu tartışmayı aktardığı yazısına şöyle devam etti:

"AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'Bu nasıl bir şeydir? ‘Abdestli, türbanlı soygunculuk’ ne demek? Bu nasıl bir üslup? Yeter artık! Nefret suçu var' diyerek itiraz etti. Özlem Zengin, HDP milletvekilinin özür dilemesini ve cezalandırılmasını istedi. AK Parti milletvekilleri, 'Burası Kandil değil, Kandil ağzıyla konuşuyor. Provokatör, nefret suçu işleniyor' şeklinde tepkilerini sürdürdüler. AK Parti ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüyüp yumruklaşma aşamasına gelince oturumu yöneten başkan ara vermek zorunda kaldı.

Geçmişte Meclis’te çıkan kavgalar sonucunda yaralanan hatta hayatını kaybeden milletvekilleri oldu. O nedenle aman diyoruz. Küçük bir kıvılcım büyük bir yangına neden olabilir. Bütçe görüşmeleri sırasında sık sık çıkan kavgalar milletvekillerinin sağlıklarını da etkilemeye başladı. Milletvekilleri, şeref salonunun hemen yanındaki sağlık merkezine giderek tansiyonlarını ölçtürmeye, kalp ilaçlarını ve tansiyon haplarını yanlarından eksik etmemeye başladılar."