Ceren Özdemir'in katili hakkında iki ayrı iddianame: İndirim uygulanmasın

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldüren Özgür Arduç hakkında iki farklı iddianame hazırlanarak ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Ceren'i öldürdükten sonra kendisini yakalayan 2 polis memurunu da bıçakla yaralayan Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' ve 'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)' suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 2 ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı.
İddianamelerde Arduç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.
Ceren Özdemir, evinin önünde 3 Aralık akşamı cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
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