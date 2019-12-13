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14:59 13 Aralık 2019
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    İmamoğlu'ndan 'Sen otur, işine bak' diyen Erdoğan'a: Oturmak için seçilmedim

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik olarak "Sen otur, işine bak" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında gazetecileri ağırladı. Makam odasında soruları yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik olarak kullandığı "Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. En kısa sürede çalışmalar başlayacak. Bu proje Boğaz'ı facialardan koruyacak. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz.' Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin" ifadesini değerlendirdi.

    "Uzun zaman geçti Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığından bu yana. Belediye Kanunu'nun 18. maddesi belediye başkanı belediye teşkilatının, beldenin ve belediyenin haklarını, menfaatlerine korur diye izahta bulunur" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Dolayısıyla oturarak iş yapan hangi belediye başkanlarıyla çalıştı onu bilmiyorum. Öyle bir geleneği mi oluştu? Onu da bilmiyorum İstanbulla ilgili, ama ben burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim.

    Ben toplumun menfaatlerini ve haklarını korumak için belediye başkanı seçildim. ‘Sen otur, işine bak' cümlesinin bir başka açılımı en iyisini ben bilirim demektir bunun karşılığı. Bence en iyisini 16 milyon bilir. Ben bu anlamda süreci sonuna kadar takip edeceğim. Toplumun menfaati için çalışacağım. Ve bu süreçle ilgili 16 milyon insanın en son noktasına kadar bilgileri elde etmesini sağlayacağım."

    Bu gibi önemli konuları çok sesli bir şekilde toplumun önünde dile getireceklerini belirten İmamoğlu, "Toplumun kararını, toplumun menfaatini yine toplumla ortak akılla vereceğiz. Bütün bunları yapmamızın sebebi aslında yaşadığımız seçimin bize verdiği en değerli kısmı susmamak, konuşmak. Herkes konuşacak. Ben de onların temsilcisi olarak her zaman konuşacağım. Buna alışmak istemeyen kim varsa bu sürece alışsa iyi olur. Daha fazla sesimiz çıkacak" diye konuştu.

    Erdoğan'ın "Dünyada büyük sükse yaratacak" yorumuna ise "Biz, birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek, yarın pişman olacakları hiçbir projeye, ‘Evet' demeyeceğiz" yanıtını verdi.

    'Kiralık araç ihalesi canlı yayınlanacak'

    İBB'de en çok tartışılan konulardan biri olan ve 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek 2020 yılı kiralık araç ihalesi ile ilgili soru üzerine de İmamoğlu, "Canlı yayınlanacak ve şeffaf olacak. Aslında bunlar başlangıçlar. Zaman içerisinde, mümkün olduğu kadar, belli çaptaki bütün açık ihalelerimizin tamamını naklen olarak vermeyi planlıyoruz. Kamuoyu, süreçlerin nasıl olgunlaştığını, nasıl olduğunu görsün istiyoruz. Dilediğimiz rehabilitasyonlar ya da düzenlemeler bir anda önümüze gelemiyor ama büyük çabamız var bu konuda" dedi.

    'Kamusal yozlaşmanın bir parçası'

    Geçen yıla göre yarı fiyatına yapılan çöp suyu nakliye ihalesi hakkında da İmamoğlu şunları söyledi;

    "Benim net talimatım vardır. Arkadaşlarım tüm bu ihale süreçleri ile ilgili soruşturma süreçlerini başlatıyorlar. Bu süreçlerin idari anlamda soruşturma süreçleri başlatılacaktır ve takip edilecektir. Kaldı ki Türkiye'nin maliyet artışlarını da üstüne koyduğunuzda gerçekten ciddi bir fark var ortada. Türkiye'deki, kamudaki yozlaşma diye tariflediğim süreçlerin bir yansıması bu.

    Kesinlikle biz 2019'da en büyük farkımızı ihalelerde yapacağımız o tasarruflarla israfı engelleyerek elde edeceğimizi biz de biliyoruz. Biz daha yeni dönemimizin yeni ihalelerine yeni başladık. Gerçek farkları 2020'de göreceğiz ve biz asla geçmişe kayıtsız olmayacağız net olarak soruşturacağız. Bununla ilgili 16 milyon insanın yasal haklarını arayan bir dönemi yaşatacağız. Aksi takdirde yozlaşmamış bir kamu dönemine ortaklık edersiniz. Biz öyle bir sürece ortak olmaya gelmedik."

    Deprem eleştirisine yanıt

    AK Parti grubunun İBB'nin 2020 bütçesinde depreme hazırlık çalışmalarına geçen yıla göre yüzde 65 daha az pay ayrıldığına ilişkin eleştirilerine de şu şekilde yanıt verdi.

    "Depremle ilgili kurumumuzun içinde deprem sürecini yürüten daire başkanlığımız dışında farklı kurumlarımızın kuruluşlarımızın KİPTAŞ gibi çok yoğun şekilde bütçe aktaran iştiraklerimiz var. Burada Ak Parti grubunun eleştirdiği hususun başka bir açılımı var. Bir bütçeye yazmak değil onu gerçekleştirmek de değerli.

    Neyin gerçekleştiğini görmek lazım bütçede. O söylenenin çok altında bir bütçe gerçekleşmesi var sanırım yüzde 10'lar seviyesinde. Dolayısıyla biz gerçekleştireceğimiz rakamı bu seneki bütçeye yazdık. Deprem ve diğer hususlara bakarsak bir bütçe hazırlamanın zorlukları var şu an İstanbul'da. Onlarca durmuş şantiyeden bahsediyoruz. 1.5-2 yıldır duran tehdit oluşturan şantiyeler. Biz bu yükü ve bunların detaylarını 23 Aralık'ta toplumla paylaşacağız.

    Tüm bunları göz önüne alarak bir yandan bunların bitirilmesi bir yandan bu süreçlerin tekrar sonuca kavuşturulması konusunda kararlar alırken denk bütçeyi yapabilme ve borçlanma kabiliyetini de ona göre dengeleme kabiliyetini ortaya koyan bütçe hazırlamak zorundaydık. Biz 2020'yi doğru yönetme açısından kimseyi manipüle etmeme ve toplumu aldatmama açısından doğru bir bütçe hazırladığımızı düşünüyoruz. Doğru bütçeye de oybirliği ile karar verilmiştir. AK Parti'ye, MHP'ye ve ittifakımız İYİ Parti'ye teşekkür ediyorum."

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, MHP, İYİ Parti, CHP, Kiralık, deprem, Tepki, Kanal İstanbul, AK Parti, Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu
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