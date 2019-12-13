Gençlik ve Spor Bakanlığı: Aleyna Tilki'ye ödül vermedik

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Altı 30'da Türkiye'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri listesinde şarkıcı Aleyna Tilki'nin de yer aldığı ancak sonradan isminin çıkarıldığı iddiasını yalanladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsorluğunda, Forbes dergisi tarafından düzenlenen '30 Altı 30'da Türkiye'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri listesinde şarkıcı Aleyna Tilki'nin de yer aldığı iddiası yalanlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlanmıştır. Bakanlığımızın; organizasyonda, ödüllerin kimlere verileceğinde ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili kişiye ödül verdiğine dair sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dendi.

Bakanlığın yayınladığı listede şu isimler yer aldı: