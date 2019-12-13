Sağlık Bakanı Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf: Bazı şeyleri satın alamazsınız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine gönderme yaptı.
Kişisel Twitter hesabında 'bantlanmış kalp' paylaşan Koca, "Bazı şeyleri satın alamazsınız; Sevgi gibi, sağlık gibi... Sevdiklerinizle sağlıklı günler dilerim" ifadesini kullandı.
Bazı şeyleri satın alamazsınız;— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 13, 2019
Sevgi gibi, sağlık gibi...
Sevdiklerinizle sağlıklı günler dilerim. pic.twitter.com/EuPCFozhGb
Koca'nın paylaşımı yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)