ABD Senatosu'nun soykırım kararı Ankara'da protesto edildi

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını protesto etti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği karşısında gerçekleştirilen protesto eyleminde, ‘ABD Senatosu yetkisizdir, kararı yok hükmündedir’ yazılı pankart açıldı. Eylemde partililer ayrıca ‘Bizi soykırımcı bir millet ilan edemezsiniz’, ‘Yalana sarılma katil Amerika’, ‘Soykırım yapmadık vatan savunduk’ yazılı dövizler taşıdı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç yaptığı basın açıklamasında, kararın zamanlamasına dikkat çekerek, “Aslında karar, 1915’le ilgili değildir, bugünle ilgilidir. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde kaybeden ABD, yetkisi olmayan alanlarda karar vererek Türkiye’yi yeniden teslim alabileceğini zannetmektedir” dedi.

‘Türkiye ABD’den koptukça, ABD kendince Türkiye’yi cezalandırmaya çalışıyor’

“Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki koridor planlarını PKK ile birlikte toprağa gömmüştür” diyen Enç, Türkiye’nin hem milli savunma sanayisini geliştirerek hem de S-400 sistemini alarak fiilen NATO’dan yani ABD denetiminden çıktığını ifade etti.

Türkiye’nin Avrasya ülkeleriyle bağımsızlık temelinde, eşit ilişkiler kurduğunu söyleyen Enç,

“ABD Senatosu’nun aldığı kanunsuz sözde soykırım kararı işte bu tarihsel kırılma ile ilgilidir. Türkiye ABD’den koptukça, ABD kendince Türkiye’yi cezalandırmaya çalışmaktadır. Türkiye’ye bir dizi yaptırımlar öngören teklif de sözde soykırım teklifi gibi, ABD’nin Türkiye’ye karşı düşmanca hamlelerinden biridir. Ancak ABD kağıttan kaplandır. Dünyanın gerileyen gücüdür. Bu haliyle boyundan büyük işlere kalkışmaktadır. Türkiye ABD Senatosu’nun hiçbir kararından etkilenmeyecek, yönünü değiştirmeyecektir” dedi.

© Sputnik / Elçilik binasının etrafında güvenlik güçlerince önlem alındığı görüldü.

‘1915 olaylarına ilişkin yargı kararı yok’

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Enç, kararın hukuk, tarih ve gerçeklik açısından ‘yok’ hükmünde olduğunu, ABD Senatosu’nun böyle bir yetkisinin bulunmadığını belirtirken, 'Perinçek – İsviçre Davası'nı anımsattı.

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin Perinçek-İsviçre Davası kararına göre 1915 olayları ‘Holocaust’dan, başka deyişle Yahudi soykırımından farklıdır, aynı sınıflama içerisinde değerlendirilemez” diyen Enç, 1915 olaylarına ilişkin yerel ya da uluslararası mahkemelerce alınmış hiçbir yargı kararı bulunmadığını, bu durumda parlamentolar, hükümetler, yerel yönetimler, belediyeler ve benzerlerinin herhangi bir eylemin soykırım suçunu oluşturduğu konusunda hüküm kuramayacaklarını belirtti.

‘Hükümet atağa geçmeli’

Bu türlü girişimlerin nefret suçunu teşkil edeceğini ifade eden Enç, “Açık ve tartışmasız hukuki dayanaklara karşın, ABD Senatosu’nun kendi hukuklarını da çiğneyerek aldığı karar, ABD emperyalizminin Türkiye’nin kararlı Barış Pınarı Harekatı sonucunda uğradığı askeri ve siyasi hezimetin şaşkınlığı içerisinde olduğunu göstermektedir. Sözde Ermeni soykırımı tartışmaları AİHM kararları ile hukuken bitmiş ve tarihe gömülmüştür” diye konuştu.

Enç, hükümetin de bu konuda ‘savunma’ pozisyonundan çıkması gerektiğini söyledi ve “Hükümet AİHM kararlarını esas alarak, yetkisiz olduğu halde sözde Ermeni soykırımını kabul eden bütün parlamento kararlarının kaldırılması için atağa geçmelidir. AİHM kararları Türkiye’ye bu olanağı tartışmaya yer bırakmayacak şekilde tanımıştır” dedi.