ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Senatosu'nda kabul edilen Ermeni tasarısı ile ABD Büyükelçisi Satterfield'e, Türkiye'nin karara karşı tepkisini iletti.
ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını dün kabul etmişti.
Söz konusu karara ilişkin gün içinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini, görüşlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın nisanda yaptığı son açıklamasında yansıtıldığını belirtmişti.
ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'daki konuşmasında, Ermenice 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullanmıştı.
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