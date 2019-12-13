Nusret Gökçe duvara pirzola bantladı: 1.250.000.000 dolar fiyat biçti

Nusret Gökçe, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıfta bulunarak duvara pirzola bantladı, 1.250.000.000 dolar fiyat biçti.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıfta bulunarak duvara pirzola bantladı.

Gökçe, 'eserine' 1.250.000.000 dolar fiyat biçti.