Ordu'da 4 yaşındaki çocuğa tecavüz: 64 yaşındaki adam itiraf etti

Ordu’nun Çatalpınar ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde dün 64 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet T. isimli zanlı, 4 yaşındaki Ö.A.D.’ye tecavüz etti ve darp etti.

Oda TV'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre Ordu'da cinsel istismarda bulunulan 4 yaşındaki Ö.A.D.’nin annesi öncelikle çocuğunun üzerindeki darp izleri görmesinin ardından 112 acil servisi aradı. 4 yaşındaki Ö.A.D.’nin sağlık kontrolünden geçmesinin ardından, cinsel istismara uğradığı da ortaya çıktı. Bunun üzerine Savcılık ve Emniyet harekete geçti.

Aynı köyden 64 yaşındaki Mehmet T. olayla ilgili dün gece gözaltına alındı. Mehmet T. Emniyet’teki ifadesinde olayı itiraf etti. Mehmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Bunlar insan doğuyor, sonra nasıl bu kadar hayvanlaşabiliyorlar'

Olayı yakından takip eden CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de açıklamalarda bulundu. "Hem Ceren’in cinayetinin zanlısına baktığımızda hem de şimdiki yavrumuza bu adiliği yapana baktığımızda şöyle diyesi geliyor insanın; bunlar insan doğuyor, sonra nasıl bu kadar hayvanlaşıyorlar. Bunun bilimsel ve sosyal olarak araştırmak gerekir" diyen Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Biz hem adli hem de hastane sürecini yakından takip ettik. Ben burada özellikle Fatsa Cumhuriyet Savcımıza ve Fatsa Emniyetimize teşekkür ediyorum. Gece boyunca uyumadan, bir gecede olay açığa çıkarıldı ve çözüldü.

Bizim de siyasiler olarak önleyici tedbirleri nasıl almamız gerektiği konusunda çalışmalar yapmalıyız. Bu partiler üzerinde bir mesele. Şu an çok üzgünüz biz de. Yavrumuzu şu an Samsun Çocuk İzleme Merkezi’ne naklettiler. Orada ailesi ile birlikte yavrumuz. Burada bir sıkıntı daha var; Saldırı olduktan sonra ayrı bir sorun başlıyor. Şimdi farklı farklı doktorlar muayene edecek. O çocuk aynı travmayı defalarca yaşayacak. Adliye de ayrı yaşayacak, hastanede ayrı. Bunların hepsinin aynı yerde olduğu çocuk izleme merkezleri var. Ordu’da böyle bir merkez yok ve yavrumuz Samsun’a gitti. Dün geceden bu yana bu işkenceyi çekiyor yavrumuz.

Biz de yavrumuzun ve ailesinin yanında olarak desteğimizi sürdürecek ve olayı takip edeceğiz.”