TBMM'de 4 parti grubu 'Ermeni soykırımı' kararını kınadı, HDP: Soykırım ve acılarla yüzleşilmeli

AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz.https://t.co/HyivzLg62v