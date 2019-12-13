TBMM'de 4 parti grubu 'Ermeni soykırımı' kararını kınadı, HDP: Soykırım ve acılarla yüzleşilmeli

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni soykırımı" kararını ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ABD Senato kararının yok hükmünde sayılmasına dair Karar metni ektedir. pic.twitter.com/oCoWQCdU63— TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) December 13, 2019
HDP: Soykırım ve acılarla yüzleşilmeli
Kınama kararına 'Hayır' oyu verdiği belirten HDP ise ''Soykırım ve acılarla yüzleşme' çağrısı yaptı.
AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz.https://t.co/HyivzLg62v— HDP (@HDPgenelmerkezi) December 13, 2019
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