Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yılmaz: FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan Türkiye’ye gelemeyince vekil olarak bu arkadaşı göndermiş

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün düzenlediği basın toplantısıyla yeni kurulan Gelecek Partisi'ni tanıttı. Basın toplantısının en çok konuşulan ismi ise, partinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar oldu.

Günaçar'ın "Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?" sorusuna verdiği "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" yanıtı gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Davutoğlu'nun açıklaması devam ederken sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Küçükyılmaz, firari Adem Yavuz Arslan'ın "En azından Davutoğlu'nun gerçek bir diploması var" paylaşımını ve Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan İsmail Günaçar'ın "En azından diploması var kendisinin" sözlerini paylaşarak şu ifadeyi kullandı:

"FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan Türkiye’ye gelemeyince vekil olarak bu arkadaşı göndermiş."

FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan Türkiye’ye gelemeyince vekil olarak bu arkadaşı göndermiş! pic.twitter.com/EOdiSyN4Sc — M. Mücahit Küçükyılmaz (@mucahitkyilmaz) December 13, 2019

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal da "Davutoğlu’nun en genç Kurucular Kurulu Üyesi: Davutoğlu’nun en azından diploması var... Yazıklar olsun, bu terbiyesizlerle mi iktidar hedefliyorsunuz? Bir bölenden başka özelliğiniz yok,mevcut muhaliflerin aynısısınız,zerre bir ehemmiyetiniz olmayacak gözümüzde" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yılmaz: FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan Türkiye’ye gelemeyince vekil olarak bu arkadaşı göndermişhttps://t.co/31UHOoPLse pic.twitter.com/NAZK0Dtuk2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 13, 2019

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