İşsiz adam elinde bebek beziyle açlıktan bayıldı

Dokuz8haber'in aktardığına göre çevredekilerin yardım ettiği adam, Uşak'a çalışmaya geldiğini belirtti. İşsiz olduğunu ve 3 aylık bir çocuğu olduğunu anlatan adam, karnının aç olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Elinde bebek bezi paketi olduğu görülen adam, çevredekilerin "Yemek yiyelim" teklifini ise reddetti.

Hastaneye kaldırılan adam, bir süre sonra taburcu edildi.

🔴Uşak Mecburiyet Caddesi'nde işsiz bir kişi açlıktan bayıldı.



Çevredekilerin yardım ettiği kişi, Uşak’a çalışmaya geldiğini belirtirken, işsiz olduğunu ve 3 aylık bir çocuğu olduğunu anlattı.



🏥İşsiz adam karnının aç olduğunu söylerken göz yaşlarını tutamadı. #dokuz8/osmanckli pic.twitter.com/OkJRXRO7Fi — dokuz8HABER (@dokuz8haber) December 13, 2019

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