Alevi Birlikleri Federasyonu’ndaki görevinden ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanlığı’ndan istifa ettiğini duyuran Doğan Demir, Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi’nde yer alacağını bildirdi.
Doğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru şöyle:
Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Demir istifa ederek Davutoğlu’nun partisinde yer alacağını duyurdu https://t.co/EnMa9MtiA3 pic.twitter.com/IZ0sskU7P1— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 13, 2019
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