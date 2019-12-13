Kayıt
22:11 13 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İmamoğlu: Ya 'Kanal' ya da İstanbul

    © AA / İBB
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 58
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104028/10/1040281050.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912131040834619-imamoglu-ya-kanal-ya-da-istanbul/

    Uğur Dündar'ın TELE1'de başlattığı programın ilk konuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tele 1'de Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının konuğu oldu.

    Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    -Biz gelmeden 10 gün önce 1 milyar lira dağıtıldı. Biz geldiğimizde çok komik bir para vardı kasada, maaşları ödeyecek para yoktu. Bütçeyi o hala getirmek akıl tutulması. Onlarca durmuş proje… Sadece metro hatlarını konuşuyoruz ama yalnız onlar değil. Altı aydır geziyoruz bunları. Bir mahalleye giriyoruz kapalı otopark pazar alanı. Çok kötü bir beş yıl yaşatılmış İstanbul’a. Ama asıl kötü olan kasanın boş olmasıydı.

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
    ‘Kanal İstanbul rafa kaldırmayın, unutun: Dünya tarihine felaket projesi olarak geçer’

    -En azından halden anlar diye düşündüm. Oturarak belediye başkanlığı yapılacağını düşünmüyorum. 'İşine bak…', eee işime bakıyorum…

    'Birinci vazife korumak'

    -Şunun altını çizelim. Güzel bir araştırma raporunda bir tarif var. Ya kanal ya İstanbul. Çok önemli bir tarif bu. Basit bir konu değil.Ben özellikle üç çocuk babası olarak bana bunu dayatamazsınız dedim. Ben bu şehre Fatih Sultan Mehmed'in fethettiği, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti ve böyle bir kadim bir kent, bütün dünyanın ilgiyle baktığı bir şehir İstanbul. İstanbul'u herkes bilir. Türkiye'nin isim olarak önüne geçer İstanbul. Bu kadar önemli bir markadır.

    -Benim elimde bir yetki olsa İstanbul'un batısından doğusuna sit alanı ilan ederim. Bu kadar önemli. On binlerce yıllık insanlık tarihinin içinde olduğu, Kanal İstanbul'un yok edeceği ilk insan kalıntıları ve yazıtların on bin yıllık olduğunu bilmeyen yok, böyle bir kenti birinci vazife nedir, korumak.

    'Oturup işine bakanlar gitti'

    -Sonra böyle kentleri geliştirirsiniz. Geliştirirken de ana prensibiniz yine korumak olmalı. Burası çölde bir kent yaratmak değil. Burası var olan dünyanın en güzel coğrafyasında bir şehri yaşama tutundurmak insanları mutlu etmek. "Otur işine bak" o devir bitti. Oturup işine bakanlar gitti.

    -Ben hukukçu değilim ama arkadaşlarım yazıları çıkardılar. Büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırlardır. Büyükşehir belediyesinin görev ve yetkileri, beldenin ve belediyenin kurumsal yapısının hak ve menfaatlerini korumak. Ben onu yapıyorum.

    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu'ndan 'Sen otur, işine bak' diyen Erdoğan'a: Oturmak için seçilmedim

    -Kültür ve tabiat varlıkları ile ve tarihi dokunun ve önem taşıyan mekanların ve işlevlerin korunmasını sağlamak değerlerden bir tanesi. Uzun zaman oldu, il başkanlığı görevini bırakalı, hatırlatmak isterim. Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak. Sustum, konuşmuyorum diyenler gitti.

    'Çok yüzeysel bir proje, kabinede bulunan bazı insanlar da istemiyor'

    -Seçime bir hafta kala çılgın proje diye bir sunum yaptılar. Hep beraber izledik. Bir algı yönettiler çok net. Bu ülkenin en doğusundan en batısına en kuzeyinden en güneyine vatandaşlarımız "bak kanal yapıyor" dediler. Ben o süreci çok irdeledim, irdeleyenleri okudum. Belki de kalben, vicdanen ilk şerhini koyanlardan biriyim. İstanbul'u hisseden, seven ona düşkün, bu kentin bize Allah'ın bir lütfu olduğunu bilen ve ona sımsıkı bağlı bir insan olarak.

    -Bu süreç başladığında bir araştırma yaptırdık. Bu süreç bizim candan gündemimizdeydi. Çok açmadık ama biz seçim döneminde bile çok çalıştık. Baktık ki toplamın yüzde 90'a yakını hiçbir fikri yok. Toplum açısından bilinmemesi facia. Bu projeyi kalbimden geçeni söylüyorum, geçmişten bugüne o kabinelerde bulunan bazı insanların istemediği bu projeyi, ortada geçerli bir veri olmadan insanların önüne koymak ve dayatmak. Ortada proje var mı dediniz, ben bir proje söyleyeyim size, çok yüzeysel bir proje, bir plan çalışması istendi. Biz buna karar vermedik ki.

    '23 Haziran'da insanlar cevap verdi'

    -Halkın iradesinin ne kadar önde olduğunu, herhalde mahkemeler dolar taşar itirazlarımızı veririz. Dava açarız. Halk, halkı hiçe sayanları ve halka sormadan böyle büyük projelere imza atanlara 23 Haziran'da cevap verdi, sizin döneminiz bitti, dedi.

    -Ben diyorum ki "anlayalım." Ne ben sizi ikna edebilirim, şu salonda bile ne yetkin insanlar var ne tecrübeli insanlar var ne devlet birikimi olan insanlar var tahmin edebiliyorum. Şurada bile bu işe bir uzman masası kurulur. 

    © DHA /
    İBB Başkanı: Kimse 3 çocuk babası Ekrem İmamoğlu’na ‘Kanal İstanbul’u yapıyoruz’ diye dayatamaz

    -Düşünsene 16 milyon insanı. Ocak ayında bunu planlıyorduk zaten çalıştay yapacağız. Gelin bize anlatın, diyeceğiz. Toplumun, İstanbul halkının ikna olması lazım. Yetmez, Türkiye'nin ikna olması lazım. Bu mesele Türkiye'nin meselesidir. Dünyanın bile bunu incelemesi lazım. Çünkü siz coğrafyaları tabiatı doğayı artık öyle istediğiniz gibi yok edemezsiniz.

    'En yüksek işsizliğin yaşandığı dönemde 75 milyar liranın İstanbul'a harcanması?'

    -Başka detayları var. Aslında temel mesele şu, 75 milyar liralık bütçe diye bunu yazan malum basın, o basın yazıyorsa bakanlıktan gelmiştir. O iş o parayla bitmez. Şu devirde tarihini neredeyse en yüksek işsizliğinin yaşandığı şu dönemde 75 milyar liranın İstanbul'da bir kanala harcanması doğru değildir tartışmasını açmıyorum bile. Bu benim için önem sırasında arkalarda. Parayı yerine koyarız, ekonomik sıkıntıları çözeriz, çözeceğiz de. Birazcık güven ortamı oluşsun bu ülke her sıkıntıyı çözer. Bu ülkenin gençliği var enerjisi var.

    -Ben bunu bir kenara koyuyorum. Bu ekonomide 75 milyar lira Anadolu'da on binlerce yüz binlerce istihdam yaratabilecek planlı ekonomik merkezler üretebileceğiniz, üretime katkı sunacak sektörlerin oluşmasına katkı sunabileceğiniz yatırımlar yapmak varken siz böyle bir rüyayı kuramazsınız. Bu tartışmayı da kenara koyuyorum. Benim esas konum yine İstanbul.

    © AA /
    Erdoğan, '100 bin sosyal konut' açıklaması: Şehircilik hamlesine yeni bir altın hamle daha ekledik
    -1.200 metreküp civarında kendi raporlarına göre hafriyat var. Bir simülasyon gibi düşünün, bir tarif yapmıştım. Bunun anlamı şu, 3 ilçeyi, Bağcılar, Güngören, Esenler bu 3 ilçede 2 milyon insan yaşıyor. Bu üç ilçenin bir anda yükseldiğini düşünün. Hafriyatı canlandırmak için söylüyorum.

    'Vallahi herkes işine baksın'

    -İlk 18 günlük dönemimde bana projeleri getirdiler. Bir konut firması proje çalışmış. Marmara denizinde Adalar. Fay hattının hemen kenarında. Kanal İstanbul'daki hafriyatlarla bu adalar yapılacakmış. Bu adaların üzerine manzaralar... Ben bunları basına göstereceğim. Ekrem uyduruyor zannetmeyin.

    -Bu adalarda o villaların da tanesi 2 milyon dolar... Deniz manzaralı. Avcılar'ı, Bakırköy'ü Beylikdüzü'nü seyredecek. Akıl tutulması. Bu villaları aldılar, konut projelerinde tanıtmaya gittiler. Ciddi bir mesele. Büyükşehir belediyesi bu işlerle uğraşmamalı. Şimdi diyorlar ki biz ondan vazgeçtik. Karadeniz'i dolduracağız. Terkos'un önünde kocaman bir paralel ada. Meclis'te sürekli konuşan bir arkadaş da neymiş Terkos'u koruyacakmış. İki tane ada, biri sağda biri solda. Ya Allah aşkına başka işiniz mi yok? "İşine bak" diyorsunuz ya, vallahi herkes işine baksın ya.

    Etiketler:
    Borç, AK Parti, Kanal İstanbul, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İBB seçimleri, İBB Meclisi, İBB, Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yeni gemilerin hizmete sokulduğu donanmada eski gemiler de modernize ediliyor. Rus donanması bir uçak gemisi, beş kruvazör, 13 destroyer ve 52 denizaltıdan oluşan 79 büyük gemiye sahip.
    National Interest'e göre, dünyanın en güçlü donanmaları
    Karikatür
    ABD Senatosu, Rusya’yı ‘terör sponsoru’ olarak tanıyan tasarıyı görüşecek
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet