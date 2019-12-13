İçişleri Bakanlığı: İngiltere uyruklu 4 DAEŞ'li terörist ülkelerine sınır dışı edildi

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün *4* Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir."
İçişleri Bakanlığı, İngiltere uyruklu 4 IŞİD mensubunun ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün *4* Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir."
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