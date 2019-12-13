Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde yangın

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nin idari binasındaki arşiv bölümünde, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında kablolar tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda arşiv bölümünde ufak çaplı hasar oluştu.