Kimliği belirsiz bir şahsın yolda yürürken 9 el ateş ettiği 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Erdal Kıran (29) yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Tire'deki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çarşıda yürüyen Kıran'a yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, bir anda tabancasını çıkarıp 9 el ateş etti.

Kıran, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yardımına koşulan Kıran, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen, Kıran kurtarılamadı.

Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.