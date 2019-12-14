Sahte içki operasyonu: 6 tır dolusu malzeme ele geçirildi

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 256 ton metil alkol, 33 bin şişe sahte içki ile çok sayıda boş şise ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 80'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince geçen Perşembe günü İstanbul merkezli olmak üzere 9 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen sahte ve kaçak alkol şebekesinin Türkiye'nin en büyük sahte alkol şebekesi olduğu ortaya çıkarıldı.

Sahte alkol yapımında kullanılan 256 ton metil alkol, 33 bin şişe sahte içki, binlerce boş şişe, sahte bandrol, etiket ve sahte içki yapımında kullanılan tank ve malzemelerin orta ölçekli bir ilin nüfusunu zehirleyebilecek kadar yüklü miktarda sahte içki yapımına yeteceği belirtiliyor.

© AA / Sahte içki operasyonunda ele geçirilen malzemeler basına gösterildi

İstanbul Kaçakçılık polisi, bu yılın başından beri düzenlediği operasyonlarda alt grupları yakalanıp cezaevine konan şebekenin, üst yönetiminin de arasında bulunduğu 113 üyesine yönelik olarak 2 gün önce düzenlenen operasyonlarda elebaşının da arasında bulunduğu 80 mensubu gözaltına aldı.

Operasyon 12 Aralık'ta İstanbul, Adana, İzmir, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Şanlıurfa, Niğde ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen ara operasyonlarda ise gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanırken yabancı uyruklu 4 şüpheli de sınır dışı edilmişti.