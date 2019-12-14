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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Rusya ile Suriye konulu ikili zirve yapmayı planlıyoruz

    © REUTERS / Denis Balibouse
    Türkiye
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    Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki yılın şubat ayında İstanbul’da yapılacak Dörtlü Zirve’nin yanı sıra Türkiye ve Rusya arasında ayrıca ikili bir zirvenin de planlandığını belirtti.

    Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış
    © Fotoğraf : Twitter
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    19. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'da bulunan Çavuşoğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada önümüzdeki şubatta İstanbul’da Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin katılımıyla yapılacak olan Dörtlü Zirve’nin yanı sıra Türkiye ve Rusya arasında ayrıca ikili bir zirvenin de planlandığını söyledi.

    Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin katılacağı Dörtlü Zirve’nin önümüzdeki şubatta İstanbul’da yapılacağını açıklamıştı.

    Çavuşoğlu, “Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin katılımı ile Suriye zirvesi yapacağız ve ayrıca Rusya ile de ikili bir zirve organize edeceğiz” diye konuştu.

    ‘Rusya ile Libya konusundaki görüşlerimizi yakınlaştırmayı umuyoruz’

    Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya ile Libya’daki durum konusunda anlaşmazlıkların olduğunu, fakat Ankara’nın Moskova ile bu ülke konusundaki pozisyonlarını yakınlaştırmayı umduğunu ifade etti.

    Çavuşoğlu, “Sadece Türkiye değil herkes Rus özel şirketlerinden askerlerin Libya’da varlık göstermesine karşılar, ancak liderlerimizin arasındaki son görüşmeye bakılacak olursa pozisyonlarımızı yakınlaştırma olanağımız var. Kaldı ki Suriye ile ilgili yaptığımız işbirliğinden iyi bir deneyime sahibiz” ifadelerini kullandı.

    ‘ABD’den Patriot füze savunma sistemleri satın alma talebinde bulunduk, yanıt bekliyoruz’

    Türkiye’nin ABD’den Patriot füze savunma sistemleri satın alma talebinde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, Bu konuda Washington’dan yanıt beklediğini vurguladı.

    Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleşen üçüncü ortak Türk-Rus kara devriyesinden bir kare.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    “Türkiye, ABD’nin hala müttefikimiz olduğuna inanıyor ve biz de eskiden de olduğu gibi onların müttefiki olmayı sürdürüyoruz. Rusya ile S-400 anlaşmasını hiç kimse iptal edemez, o artık yerine getirildi. Rusya’nın teklifi daha cazipti ve biz onu kabul ettik. Şimdi ABD’den Patriot sistemleri almaya hazırız, onlardan yanıt bekliyoruz” diyen Çavuşoğlu, ABD’nin S-400’lerle ilgili yaptırım uygulaması halinde Türkiye’nin de aynı şekilde yanıt vermek zorunda olacağının atını çizdi.

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    Etiketler:
    Türkiye-Rusya ilişkileri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Rusya, Türkiye
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