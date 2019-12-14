Libya ile Türkiye arasında imzalanan 'güvenlik ve askeri işbirliği' anlaşması TBMM’de

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakatı Hükümeti arasında 27 Kasım’da İstanbul’da ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ve ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ imzalandı.

Çok tartışma yaradan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilip yürürlüğe girdi.

‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’na ilişkin kanun teklifi ise TBMM’ye sunuldu. Teklifin genel gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Söz konusu Mutabakat Muhtırası ile tarafların egemenliği ve eşitliğine karşılıklı saygı temelinde güvenlik ve askeri alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu maksatla Mutabakat Muhtırası, güvenlik, askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayi, terörizmle ve yasa dışı güç ile mücadele, lojistik ve haritacılık alanlarında iş birliği ile askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde karşılıklı savunma ve güvenlik iş birliği ofisi kurulmasına ilişkin hükümler ihtiva etmektedir.

Bahse konu, Mutabakat Muhtırasının taraflar arasında mevcut tarihi dostluk ilişkilerinin uluslararası kurallar ve anlaşmalara uygun olarak geliştirilmesini sağlayacağı değerlendirilmektedir. “

Çavuşoğlu mutabakatın muharip güç göndermeyi kapsamadığını söylemişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Libya ile imzalanan güvenlik ve iş birliği anlaşmasını değerlendirirken, bunun muharip güç göndermeyi kapsamadığını vurgulamıştı.

Çavuşoğlu, "Eğitim, öğretim, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımıyla ilgili bir mutabakat zaptıdır. Bunun dışında bir şey kapsamıyor. Geçmişte bizim buna benzer anlaşmalarımız vardı. Güncellenmiş bir hali yeniden imzalanmıştır ve onaylanıyor. Şu anda Libya'ya bir talep gelmediği için muharip bir güç gönderme yoktur. Bu anlaşmanın içinde de yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız talep gelirse değerlendirebileceğimizi de daha önce açıklamıştır” demişti.

Türkiye ülke dışına herhangi bir muharip güç göndereceği zaman buna yönelik tezkerenin TBMM'den geçmesi gerektiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar kendi iç hukuku ve uluslararası hukuka uygun adımlar attığını, bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğini ifade etmişti.