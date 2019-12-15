Kadın vekillerden Meclis'te Soylu'ya karşı Las Tesis performansı

Şili'deki kadınlar tarafından gerçekleştirilen Las Tesis danslı protestosu Meclis'e taşındı. CHP'li kadın milletvekilleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Las Tesis ile protesto etti.

Kadınların engellenen Las Tesis dans protestosu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı Meclis’te gerçekleştirildi.

Oturum esnasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil’in eylemi başlattığı anlarda TBMM TV canlı yayındaydı.

Ne olmuştu?

Meclis'te CHP sıralarında oturan kadın milletvekilleri polis müdahalesini protesto etmek için kadınların gözaltına alınmasına neden olan sözleri tekrarlayarak sıralara vurdu. Kadın vekiller mor fular takarken arka sıralarda oturan CHP'li vekillerin ellerinde cinayete kurban giden kadınların resimlerinin olduğu da görüldü.

İstanbul Kadıköy’de kadınlar, Şili'deki hemcinslerinin yaptığı ve dünyaya yayılan dans protestosu 'Las Tesis'in benzerini gerçekleştirmek için toplanmış, polisin müdahalesi sonucu 7 kadın gözaltına alınmıştı.

Kadın vekillerden Meclis'te Soylu'ya karşı Las Tesis performansıhttps://t.co/0JlAZdQ9jO pic.twitter.com/feg6yXzLdK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 14, 2019

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