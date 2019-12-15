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    TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının 2020 yılı bütçelerine ilişkin soru-cevap bölümünde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkati çekmek için yapılan Las Tesis dansı eyleminin yapılmadığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

    Soylu'dan ‘Las Tesis’ tepkisi: Eğer dans da olacaksa hepimiz dans edelim

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Soylu, 'Las Tesis' dansının Şili'de polis tarafından 2 kadının öldürülmesi üzerine çıktığını belirterek "Fakat bu Türkiye'de polise, hakime, devlete, Başkan'a 'tecavüzcü' ve 'öldüren' demeyi gerektirmiyor. Eğer dans da olacaksa hepimiz dans edelim ayrı da en çok dansı Latin Amerika yapıyor, ne durumda olduğunu biliyoruz" dedi.

    TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının 2020 yılı bütçelerine ilişkin soru-cevap bölümünde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkati çekmek için yapılan "Las Tesis" dansı eyleminin yapılmadığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

    Sütlü'nün "Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" ifadesinin ardından CHP'li vekiller söz konusu dansın sözlerini sıra kapaklarına vurarak söyledi.

    HDP Grubu’nun da destek verdiği söz konusu eylemde, CHP'li bazı milletvekilleri de şiddet gören ve öldürülen kadınların fotoğraflarını ellerinde tuttu.

    'Eğer bunları söyleyerek bu mesele çözülecekse Meclis de duysun'

    © AA / Esra Bilgin
    İstanbul'da #LasTesis protestosu sırasında gözaltına alınan kadınlar adli kontrol şartıyla serbest
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grubunun söz konusu eylemine ilişkin, öldürülen kadınların her birisinin ortak acı olduğunu vurguladı. Şarkının sözlerindeki "Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hakimler, devlet ve başkan" şeklindeki ifadeleri aktaran Soylu, "Eğer bunları söyleyerek bu mesele çözülecekse Meclis de duysun. Eğer bu Meclis, 'Bunları söylemeye devam etsinler’ derse ben İçişleri Bakanı'yım, kanuna rağmen, Anayasa'ya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım" diye konuştu.

    'Tecavüzcü polis…' Böyle bir şey olabilir mi?'

    Bakan Soylu, milletvekillerinin de bakanların da sorumlu olduğunu belirterek "Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hakimler, devlet..." diye bir grubu çerçeve içerisine almamak gerektiğini söyledi. Söz konusu dansın sözlerinin Şili'de ortaya çıktığına işaret eden Soylu, "Dans, elbette ki dans… O zaman CHP Grubu 'Tecavüzcü demekte bir mahzur yok' desin.  'Tecavüzcü polis…' Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullandı.

    Soylu, Şili'de bu şarkının CHP Grubu’nun iddia ettiği gibi çıkmadığını aktararak "Polis 2 kadını öldürdü, onun için çıktı. Yani sizin söylediğiniz sebeple çıkmadı. Bu Almanya'da yok ama siz kendiniz buna bir mana üretebilirsiniz. Fakat bu Türkiye'de polise, hakime, devlete, Başkan'a 'tecavüzcü' ve 'öldüren' demeyi gerektirmiyor. Eğer dans da olacaksa hepimiz dans edelim ayrı da en çok dansı Latin Amerika yapıyor, ne durumda olduğunu biliyoruz" dedi.

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    Etiketler:
    Almanya, Anayasa, HDP, Sera Kadıgil, CHP, Bütçe, TBMM, tecavüzcü, Tecavüz, dans, Türkiye, Polis, Şili
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