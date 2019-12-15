İBB Sözcüsü Ongun: Kredi sorununu çözdük, Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımı için gereken kredinin bulunduğunu açıkladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, "Kredi sorununu çözdük, Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Kredi sorununu çözdük, Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek. pic.twitter.com/VWS8BzqiJQ — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 14, 2019

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İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, “Belki de en son finans kaynağını yarattığımız projelerimizden bir tanesi. Çok yakın bir zamanda Fransız Kalkınma Ajansı ile bir kredi imzaladık. Bu hattımızın da hemen hemen hiç çalışma yapılmadan sözleşmesi imzalanmış, saha teslimleri yapılmış ve o şekilde yüzde 1 fiziksel ilerlemeyle bekleyen hatlarımızdan bir tanesiydi" dedi.

Kredi anlaşmasının yeni imzalandığını belirten Alpkökin, “Teknik olarak, iş programı olarak, işte kontrollük olarak bütün hattı tekrardan gözden geçiriyoruz” diye konuştu.