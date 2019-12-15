İBB’den uyuşturucu raporu: Satıcılar rehabilitasyon merkezine dahi girebiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığı araştırmasını tamamladı. Hazırlanan rapora göre, uyuşturucu satıcıları rehabilitasyon merkezlerine dahi ’sızabiliyor.’ Cemaat ve tarikatlar, uyuşturucu bağımlılarını kendi merkezlerinde, kendi yöntemleriyle 'tedavi' ediyor.

İBB Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu’nun çalışmaları sona erdi. Uyuşturucuya başlama yaşının 12’ye kadar düştüğü belirtilen komisyonun raporuna göre, 2018’de 232, son 6 yılda ise 3 bin 837 kişi uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, komisyonun CHP’li üyeleri Yusuf Koçhan ve Gencay Özcan ortak raporun dışında kendi gözlem ve tespitlerini içeren ayrı bir rapor daha hazırladı.

İşte raporda yer alan tespitler:

“Merkezlerin çevresinde ilgili Emniyet ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği hekimlerimizle yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır. Maalesef bu merkezlerin bulunduğu alanlara “torbacıların” girdiği bilgisi edinilmiştir.

İstanbul’da 2018 yılında yatarak tedavi gören bağımlı sayısı 3 bin 24 kişi olup bunun yüzde 54.3’ü tekrar tedavi gören bağımlılardan oluşmakta. Tespitlerimiz merkezi idarenin, ilgili projelere herhangi bir maddi destekte bulunmaması nedeniyle tarikatların ve cemaatlerin bu rehabilitasyon sürecinde aktif rol aldıkları ve bağımlıları şehirler arası seyahat ettirerek kendi merkezlerinde bilimsel olmayan yöntemlerle sözde tedavi ettikleri anlaşılmıştır.

İstanbul’da hem yatarak tedavi olan bağımlı sayısı hem de ayakta tedavi gören bağımlı sayıları yıllara göre artış göstermekte”