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    Öğretim görevlisi, bir kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı

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    Konya'da Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Fevzi Altan Göksu, bir arkadaşının oturduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı Ayşe Y.'yi dövüp kaburgalarını kırdığı gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Göksu suçlamaları kabul etmedi.

    Olay, 17 Kasım günü merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Fevzi Altan Göksü (42), birtakım eşya almak için kendisi gibi akademisyen olan Süheyla B.'nin oturduğu siteye gitti. Eşyaları aracına yükleyen Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'nin  (35) otomobilini otopark çıkışına park etmesi nedeniyle çıkamadı. Bunun üzerine Süheyla B., Ayşe Y.'nin dairesine giderek otomobilini otoparkın önünden çekmesini istedi. Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Ayşe Y. ile Süheyla B. arasında tartışma çıktı.

    İddiaya göre tartışma sırasında Ayşe Y., Süheyla B.'ye küfretti. Fevzi Altan Göksu da Ayşe Y.'ye tekme ve tokat dövdü. Ayşe Y., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Ayşe Y. hastanedeki ifadesinde, ''Aracımı sitenin otoparkına koymak için sitenin önüne park etmiştim. Daha sonra daireme çıktım. İsmini sonradan öğrendiğim kişi aracının siteye ait olmamasına rağmen içeriye koymuş. Aracım nedeniyle otoparktan çıkamamış. Daha sonra bir bayan kapımı çaldı ve aracımı otoparkın önünden çekmemi söyledi. Aşağıya indiğimde bu bayanın Fevzi Altan Göksu isimli kişiyle beraber olduğunu anladım. İsmini bilmediğim bu bayan bana hakaretler etmeye başladı. Ben de kendimi savunmak için ona bir şeyler söyledim. Bunun üzerine Fevzi Altan Göksu eliyle ve tekme atarak beni darp etti. Kaburgamda kırıklar oluştu" dedi.

    Gözaltına alındı

    3 gün boyunca hastanede tedavi gören Ayşe Y. daha sonra taburcu edildi. Ayşe Y.'nin sağlık durumu hakkında hayati tehlikesinin olduğu, kaburga kemiklerinde kırıkların oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği yönünde adli muayene raporu düzenlendi. Bu raporun ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Fevzi Altan Göksu, 2 Aralık'ta gözaltına alındı.

    'Kendi düşüp yaralandı'

    Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Fevzi Altan Göksu, "Ayşe Y.'yi daha önceden tanımıyorum. Aracımı olay günü sitenin otoparkına park ettim. Saat 14.45 sıralarında arkadaşım Süheyla B. ile birlikte araçlarımızın başına gittiğimizde otoparkın önünde Ayşe Y.'nin aracının park edildiğini gördük. 10 dakika sonra Ayşe Y. aracının başına geldi. Süheyla ile araç parkı yüzünden aralarında tartışma oldu. Süheyla'ya 'Uğraşma geldi işte çıkacağız' dedim. Ayşe Y., tam aracına bineceği sırada Süheyla'ya yönelik küfürlü kelimeler konuştu. Hakaret üzerine ben Ayşe Y.'nin aracına koştum. Aracın kapısını açarak küfür etmemesi konusunda uygun bir dille uyardım" diye konuştu.

    Uyarısının ardından Ayşe Y.'nin aracından inerek sitenin önüne koşmaya başladığını öne süren Fevzi Altan Göksu, "Ayşe Y., koşarken ayağında topuklu ayakkabı vardı. Ben de düşmemesi, zarar görmemesi için peşinden koştum. Birlikte koşarken Ayşe Y., park halindeki bir aracın aynasına karın kısmıyla vurdu. Ardından yere düştü. Ben de eğilip sağlık durumuna baktım. Durumu iyi olunca olaylar daha da uzamasın diye Süheyla ile olay yerinden ayrıldım. Ayşe Y.'ye herhangi bir fiziksel müdahalem olmadı. Ayşe Y. topuklu ayakkabıyla dikkatsiz ve hızlı bir şekilde koşması üzerine düştü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve bana hakaret eden Ayşe Y.'den şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

    Tutuklandı

    Fevzi Altan Göksu, polisteki ifadesinin ardından 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim, Fevzi Altan Göksu'nun üzerine atılı yaralama suçunu işlediğine dair dosya içeriğinde mevcut müşteki beyanları, mağdura ait hayati tehlikesi, vücudunda kemir kırığı oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceğine ait rapor bulunduğunu belirterek, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile suçun 'katalog' suçlardan olması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

     

    Etiketler:
    Tutuklama, Darp, öğretim görevlisi, Selçuk Üniversitesi, Konya
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