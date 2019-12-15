Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Özersay: Geçitkale Havaalanı'na İHA intikali söz konusu değil

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Geçitkale Havaalanı'na henüz insansız hava aracı (İHA) intikali olmadığını söyledi.

Bakan Özersay, basında İHA ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Kuzey Kıbrıs'a ulaştığı yönündeki haberlere ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu'na (BRT) açıklama yaptı.

Özersay, bu aşamada Geçitkale Havaalanı'nda sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz İHA intikali olmadığını söyledi.

Dalaman'dan kalkacak ve bölgede görev yapacak İHA'ların bazılarının, kurulumuna başlanan yer kontrol ünitesi devreye girdiğinde Geçitkale Havaalanı'na geleceğini vurgulayan Özersay, "Bu aşamada Geçitkale Havaalanı'na İHA intikali söz konusu değil" dedi.

Bakan Özersay, şu anda ihtiyacın İHA'lar ile sınırlı olduğunu, SİHA'lara ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. Kuzey Kıbrıs hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

Hazırlıkların son sürat ilerlediği Geçitkale Havaalanı'na İHA'ların ulaştığı belirtilmişti ancak İHA'ların yarın ulaşması bekleniyor.