Kadınlardan Beşiktaş'ta Las Tesis eylemi

Beşiktaş Barbaros Hayrettinpaşa Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar; kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı Şili'de başlayıp kısa sürede birçok ülkeye yayılan Las Tesis protestosunu yaptı.

İzmir Alsancak'ta da birçok kadın Las Tesis dansıyla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

#LasTesis #İzmir

Şuç bende değil her nerdeysem,

Ne giydiysem suç bende değil! pic.twitter.com/NBUOAkN8Kb — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) December 15, 2019

Danslı protesto daha önce Kadıköy'de gerçekleştirilmiş ve polis müdahalesi sonucu birçok kadın gözaltına alınmıştı.

Geçen günlerde, TBMM'deki kadın milletvekillerince de Las Tesis protestosu yapılmıştı.

Kadın vekillerden Meclis'te Soylu'ya karşı Las Tesis performansıhttps://t.co/0JlAZdQ9jO pic.twitter.com/feg6yXzLdK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 14, 2019

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