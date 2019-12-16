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08:40 16 Aralık 2019
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    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK

    İşverenlerden asgari ücret zammı önerisi: Devlet desteği artarsa yüzde 12

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    Asgari ücret artışı konusunda açıklamalarda bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yetkilisi, 'işverene sağlanan devlet desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılması şartıyla' asgari ücret zammı önerilerinin yüzde 12 olacağını açıkladı.

    Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek için taraflar yarın üçüncü kez bir araya gelmeye hazırlanırken, Türk-İş'ten sonra işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan da (TİSK) asgari ücret önerisi geldi.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, konuyla ilgili konuşan bir TİSK yetkilisi, işverene sağlanan devlet desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılması şartıyla asgari ücrete yüzde 12, yani bu yıl sonu beklenen enflasyon oranı kadar zammın makul olacağını söyledi.

    100 TL'si devletten

    Buna göre işveren tarafı halen 2 bin 20 TL olan asgari ücretin 2020'de en fazla 2 bin 262 TL olmasını istiyor. Bu da ilave 100 lirası devletten olmak üzere 242 liralık artışa karşılık geliyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altındaki hiç bir teklifi kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Asgari ücret zammına yönelik görüşlerini paylaşan TİSK temsilcisi, önümüzdeki yıl asgari ücrete yüksek bir zam olmayacağını, bunun için önlerinde 3 kuvvetli neden bulunduğunu söyledi. TİSK temsilcisi, ‘3 kuvvetli neden' olarak ise; işsizliğin rekor düzeye ulaşması, yakın zamanda seçim olmaması ve kayıt dışılığın artmasını gösterdi.

    TİSK temsilcisi, "2020 için kafanızdan geçen asgari ücret nedir? Örneğin, bu yıl sonu için tahmin edilen yüzde 12'lik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı kadar bir zamma nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu, "Yüzde 12'lik bir zam, ancak devletin asgari ücrete sağladığı 100 liralık desteğin 200 liraya çıkarılması şartıyla makul karşılanabilir. Yani 2 bin 262 liralık bir asgari ücret 200 liralık destekle uygun olabilir. Devletin asgari ücrete desteği yıllardır hiç değişmedi, hep 100 lirada kaldı. Destek 200 liraya çıkarılmazsa yüzde 12 gibi bir zam işveren için de işsizler için de ülke için de iyi olmaz" ifaedeleriyle yanıtladı.

    TİSK temsilcisi, asgari ücrete yüksek zam yapılmasını engelleyecek nedenleri şöyle açıkladı:

    'İşsizlik rekor düzeyde'

    "Asgari ücret beklentilerimizin üzerinde artarsa rekor düzeydeki işsizlik yeni rekorlar kırabilir. Özellikle Anadolu'daki işverenler bu ücretleri kaldıramaz ve ne yazık ki işsizler ordusuna yeni işsizler eklenir. (En son ağustos itibarıyla dar anlamda 4 milyon 650 bin, geniş anlamda 9 milyon 136 bin işsiz var.)"

    Etiketler:
    öneri, teklif, Zam, Asgari ücret, TİSK
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