Ahmet Hakan'dan Osman Kavala'nın tahliyesi için 5 neden: Soruşturmanın temelinde FETÖ'cüler var

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Gezi Parkı Davası'nın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini savundu ve bu konuda 5 ayrı gerekçe ortaya koydu.

Hürriyet Gazetesi yazarı ve Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan ve 776 gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Kavala'nın tahliye edilmesine ilişkin 5 neden ortaya atan Hakan, Kavala soruşturması'nın temelinde FETÖ'cü yargı ve emniyet mensupları bulunduğunu söyledi.

Hakan'ın yazısında öne sürdüğü 5 neden şu şekilde:

"BİR: Hazır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'Tahliye edilsin' demişken... Bu karara dayanılarak derhal tahliye edilmeli.

İKİ: 'Osman Kavala’yı ille de tutuklu yargılayacağız' diye tutturmaktan vazgeçmek suretiyle... Osman Kavala tahliye edilmeli.

ÜÇ: 'Tutuksuz yargılama esas olmalı, tutuklu yargılama istisna olmalı' yaklaşımıyla... Kavala hemen tahliye edilmeli.

DÖRT: Hakkında ortaya atılan iddialar çok esaslı ve çok temelli değil... Bu nedenle tahliye edilmeli.

BEŞ: Kavala soruşturmasının en temelinde FETÖ’cü yargı ve emniyet mensupları var. Bu nedenle tahliye edilmeli."