Hasankeyf'in 610 yıllık camisi tekerler üzerinde taşınıyor

Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesinin 610 yıllık tarihi Er-Rızk Camii'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşıma işlemi başladı. Tarihi cami tekerler üzerinde yeni yerine taşınıyor.

12 bin yıllık geçmişe sahip olan Hasankeyf'te yer alan 610 yıllık tarihi Er-Rızk Camii'nin de taşıma işlemi başlatıldı.

Dört bölüm halinde taşınacak olan yapının 1700 ton ağırlığındaki ilk bölümü 256 tekerlekli SPMT aracına yüklendi.

Araca yüklenen caminin ana gövdesi, Dicle Nehri üzerinde inşa edilen 12 kutu menfezden oluşan köprü üzerinden geçirilerek Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine konulacak.

Er-Rızk Camisi'nin ardından yapının harim duvarı, taç kapı ve giriş bölümü de taşınacak.