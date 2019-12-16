Milletvekilleri kullanmadıkları posta parasını geri istedi

Milletvekillerinin posta giderleri için ayrılan ödenek tartışma konusu oldu. Yıllık 50 bin liralık ödeneği kullanmayan milletvekilleri, kalan paranın kendilerine 'temsil gideri' olarak verilmesini önerdi. Yasal düzenleme son anda iptal edildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, her yıl milletvekillerinin iki maaş tutarındaki posta giderini TBMM yönetimi üstleniyor.

TBMM tarafından karşılanan ve yılda 50 bin liraya varan bu miktar için vekiller, "Kullanmadığımız miktarı bize temsil gideri olarak verin" önerisi getirdi.

Bazı milletvekilleri 2019 yılı için 47 bin lira posta gideri hakkı olmasına rağmen, bunun büyük bölümünü kullanmadıklarını dile getirdi. Bazı milletvekilleri, bu yıl içinde sadece 5-10 bin liralık posta harcaması yapanlar olduğunu söyledi.

Vekillere, bu hakkın kalan kısmının temsil gideri olarak kullanılması için yasal düzenleme gerektiği bilgisi verildi.

Tepki çeker diye vazgeçildi

Taslak olarak hazırlanan yasa maddesinin, çakar lamba düzenlemesinin de içinde olduğu yasanın içine konulması önerildi. Teklif hazırlandı, ancak AK Parti yönetimi ve TBMM Başkanlığı, bunun hem tasarruf tedbirlerine uymadığı hem de kamuoyu tarafından tepki çekeceğini dikkate alarak itiraz etti.

TBMM, bir milletvekilinin bir yıl boyunca, aldığı 2 maaş tutarında posta giderini karşılıyor. Şu anda bir milletvekili aylık 23 bin 530 TL maaş alıyor. Posta gideri de yıllık yaklaşık 50 bin lira ediyor.