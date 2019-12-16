İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin (Yabancı Terörist Savaşçılar) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin (Yabancı Terörist Savaşçılar) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
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