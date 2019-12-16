Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 21 davanın 18'ini CHP lideri kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında bugüne kadar pek çok siyasi konuda tartışma yaşanırken, Erdoğan çoğu zaman konuyu yargıya taşımayı tercih ediyor. Bu kapsamda Erdoğan, son olarak Man Adası ve Tank Palet fabrikası konusunda yaptığı grup konuşmaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında yeni bir tazminat davası açtı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Erdoğan, Aralık 2011’den bu yana Kılıçdaroğlu hakkında 36 ayrı dava açtı. Erdoğan'ın açtığı 36 davadan 21'i sonuçlanarak kesinlik kazanırken, geri kalan 15 dava hakkında da yargı süreçleri devam ediyor.

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı sonucu kesinleşen 21 davadan 18’i Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlandı. Buna göre son 8 yılda Erdoğan’ın açtığı 3 davada Kılıçdaroğlu aleyhine karar verildi.

Söz konusu 3 dava hakkında hukuk süreçlerinin AİHM üzerinden yürütüldüğü öğrenilirken, Kılıçdaroğlu bu 3 davada 20 bin TL tutarında tazminat ödedi.