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13:22 16 Aralık 2019
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    Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri Ukrayna'da yakalandı

    © DHA / Sonat Kerem
    Türkiye
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    Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17. yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli Ukrayna’da yakalandı.

    Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17. yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna’da yakalandı.

    HTS kayıtlarından çıktı

    Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 17 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Soğukkanlı şekilde işlendiği tespit edilen cinayetle ilgili yapılan soruşturmalar ilerleyememiş, dosya rafa kaldırılmıştı. FETÖ çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespitleri yapılmıştı. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı. Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edildi. Olay anında ve yerinde baz kayıtları olan telefonların kim ya da kimlerin olduğu belirlendi. İşte bu çalışmada TSK’dan ihraç edilmiş eski asker N.G.B’nin ismi belirlendi.

    Özel operasyonla gözaltı

    Hablemitoğlu suikastının şüphelisi N.G.B, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinde bir Türk restoranına Ukrayna güvenlik güçlerince düzenlenen özel operasyonda gözaltına alındı. N.G.B., Ukrayna’da çıkarıldığı ilk mahkemede uluslararası adli yardım ve ev hapsi talep etti. Ancak bu talepleri reddedilen N.G.B.’nin avukatları karara itiraz ederek, temyiz başvurusunda bulundu. Kiev Temyiz Mahkemesi’nde 31 Temmuz’da görülen ilk duruşma N.G.B.’nin avukatları ve tercüman, 8 Ağustos’taki ikinci duruşma da ise savcı gelmediği için ertelendi.

    Ev hapsi verildi

    İlerleyen süreçte Ukrayna mahkemesi, yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan N.G.B.’nin tutukluluğunu, N.G.B.’nin avukatlarının talebi üzerine ev hapsine çevirdi. Ancak Kiev Savcılığı’nın başvurusu üzerine 2 aydır ev hapsinde bulunan şüpheli N.G.B.’nin yeniden tutuklanması talebiyle dava açıldı. Ancak davanın Kasım ve Aralık aylarındaki duruşmaları, dava dosyası mahkemeye ulaştırılamadığı gerekçesiyle ertelendi. Mahkeme dava dosyasının gönderilmesi için bir sonraki duruşma tarihini 10 Ocak 2020 olarak belirlendi. Böylece 5 aylık süreçte 10’a yakın duruşmanın çoğu çeşitli gerekçelerle ertelenmiş oldu.

    Siyasi sığınma talebi

    Öte yandan N.G.B., Türkiye’ye iade edilmemek için Ukrayna’dan siyasi sığınma talebinde bulundu. N.G.B.’nin hakkında çıkan haberleri de Ukrayna basınından kaldırttığı öğrenildi.

    'Sauna Davası'nın sanıklarından 

    Özel Kuvvetler Komutanlığında yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken ihraç edildiği öğrenilen N.G.B. ismi, kamuoyunda ‘sauna çetesi davası’ olarak bilinen davada da geçiyor. N.G.B., ayrıca Şanlıurfa Akçakale’de soğan kamuflajlı bir TIR’ın içinde patlayıcı madde yakalanması olayının soruşturulduğu davanın da sanıklarındandı.

    Çelişkili ifadeler

    DHA muhabirine bilgi veren Ukrayna savcısı, zanlının Kiev’de görülen ilk duruşmada yaptığı savunmada, kendine yöneltilen suçlamalarda FETÖ’nün rolü olduğu iddiasında bulunduğunu söyledi. Savcı, ayrıca, N.G.B.’nin eskiden askeri operasyonlara katıldığını ve ‘Türkiye’de devlet yetkilileri ile yakın ilişkileri olduğunu’ iddia ettiğini aktardı.

    Kiev Temyiz Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Türkiye’de 14 sene Özel Kuvvetler Komutanlığ’nda tim komutanı olarak görev yaptığını belirten N.G.B., “Türkiye’de terör operasyonlarına katıldım. PKK’nın ilk 10 hedefindeyim” dedi. N.G.B.’nin Ukraynalı avukatı ise, müvekkilinin Türkiye’ye iade edilmesi halinde ‘öldürülme riski’ bulunduğunu ileri sürdü.

    Yaklaşık beş yıldır Ukrayna’da yaşayan N.G.B., Kiev’in merkezinde ortağı olduğu belirtilen ünlü Türk restoranında gözaltına alındı. Ukrayna vatandaşı ile evli olan ve bir çocuğu olan N.G.B.’nin, Ukrayna’da daimi oturum izni bulunduğu ve çevresinde ‘komutan’ lakabıyla tanındığı öğrenildi.

    Etiketler:
    Ukrayna, zanlı, Suikast, Şengül Hablemitoğlu, Necip Hablemitoğlu
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