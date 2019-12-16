Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti yoktur" dedi.

Bakan Pakdemirli, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pakdemirli, muhalefetin Türkiye'nin Sudan'dan at ve eşek eti ithal edileceği yönündeki iddialarının anımsatılması üzerine, şu açıklamayı yaptı:

© AA / Tüketiciye at ve domuz eti yediren firmalar açıklandı

Son günlerde Türkiye’nin Sudan’dan 500 ton at, eşek, katır eti ile 500 ton at, eşek, katır sakatatı ithalatına dair gümrük vergisi uygulanmamasına dair anlaşma imzalandığı haberleri çıkmıştı.