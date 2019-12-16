Sözleşmeli personel için iş duyurusu yapan İBB'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 420 sözleşmeli personel alımı için yaptığı iş duyurusu, Saraçhane’deki başkanlık binası önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

İBB'nin, Belediye Kanunu’nun 49. maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alacağına ilişkin yaptığı duyuru yoğun ilgi yarattı. T24'ün haberine göre, avukattan mimara, mühendisten öğretmene kadar birçok pozisyonda İBB’de işe girmek isteyen yüzlerce kişi sabah saatlerinden itibaren başvuru yapmak üzere iş umuduyla saatlerce kuyrukta bekledi.

İlanda, adayların; 13 Aralık-17 Aralık tarihleri arasında “www.turkiye.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve gerekli belgelerle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacakları belirtilmişti.

Başvurularını yapan adaylar, mezuniyet notuna göre daha sonra sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 19 Aralık 2019 tarihinde ilan edilecek. Sözleşmeli personel pozisyonları için 20 Aralık-26 Aralık tarihleri arasında İBB'de sözlü sınav yapılacak. Sınav sonuçları 3 gün içinde duyurulacak.

İBB'nin duyurduğu açık pozisyonlar şu şekildeydi:

10 avukat, 4 sosyal çalışmacı, 2 psikolog, 2 fizyoterapist, 28 hemşire, 3 ebe, 2 çocuk gelişimcisi, 50 inşaat mühendisi, 2 çevre mühendisi, 9 elektrik-elektronik mühendisi, 3 makine mühendisi, 20 jeodezi ve harita mühendisi, 6 endüstri mühendisi, 6 işletme mühendisi, 20 şehir plancısı, 20 mimar, 4 peyzaj mimarı, 4 matematikçi, 4 istatistikçi, 18 ekonomist, 2 tercüman, 2 arkeolog, 3 sanat tarihçisi, 4 programcı, 37 tekniker, 25 teknisyen, 35 bilişim teknolojileri eğitmeni, 12 Almanca eğitmeni, 1 Çince eğitmeni, 1 Farsça eğitmeni, 3 Fransızca eğitmeni, 25 İngilizce eğitmeni, 1 İspanyolca eğitmeni, 1 İtalyanca eğitmeni, 1 Japonca eğitmeni, 1 Korece eğitmeni, 2 Rusça eğitmeni, 2 Kürt dili eğitmeni, 10 grafik eğitmeni, 11 muhasebe ve finansman eğitmeni, 24 müzik eğitmeni