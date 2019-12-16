Eski İngiliz subayı Le Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu

11 Kasım'da Beyoğlu Kemankeş Mahallesi’ndeki ev ve iş yeri olarak kullandığı binanın önünde ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi ve Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölüm nedeni belirlendi.

TRT Haber'in aktardığına göre, Mesurier'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, ölüm nedeni "yüksekten düşme, genel beden travmasına bağlı ölüm" olarak belirtildi. Kimya İhtisas Dairesinin tamamladığı toksikolojik incelemelerde de, Mesurier'in bedeninde başka birine ait DNA'ya rastlanmadı.

Mesurier'in evindeki aramalarda bulunan dijital materyaller de Siber Suçlar Şube Müdürlüğündeki bilişim uzmanları tarafından tek tek inceleniyor.