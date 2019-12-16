Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın intihar mı etti?

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da polisten kaçarken bir otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Kiev Büyükelçiliği'nden kaynaklar ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren iddiayı yalanladı.

Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 16 Mart 2018'den bu yana kayıp.

Hürriyet'in haberine göre, Aydın hakkında çıkan her iddia sosyal medyanın gündeminde ilk sırayı alıyor. Sosyal medyada dönen son 'Tosuncuk' hikâyesi ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polise yakalanmak üzereyken otelin 27. katından intihar ettiği.

Ancak bu iddia Ukrayna ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından doğrulanmadı.

Bir iddia da, sosyal medyada çeşitli ülkeler üzerinde dönen söylentileri Aydın'ın ya da adamlarının çıkarttığı. Aydın'ın bu yolla izini kaybettirmek istediği belirtiliyor.

Bir başka iddia da, Aydın'ın adını sürekli gündeme getirenlerin Çiftlik Bank mağdurları olduğu. Bu yolla mağdurlar Aydın'ın isminin kamuoyu gündeminden düşmemesini sağlıyor.