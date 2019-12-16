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15:08 16 Aralık 2019
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    Kırıkkale'deki IŞİD cinayetinin 'gerekçesi' ortaya çıktı: Haşdi Şabi'ye bilgi sızdırmış

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    Türkiye
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    Kırıkkale'de metruk bir binanın bahçesine gömülü bulunan Iraklı Ahmet Fathi Tahsin Fathi Ali Hımıs'ın, Haşdi Şabi'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle IŞİD tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında biri firari 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

    İnfaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın IŞİD'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte adam kazandırma faaliyeti yürüttüğü tespit edilen Iraklı Eyet Cemil M.'nin eski eşi N.Ş.'nin yakalanması ile ortaya çıktı.

    Gözaltına alınan N.Ş. ifadesinde, Kırıkkale'de eski eşiyle gittikleri bir evde 2 kişinin bulunduğunu, aralarından çıkan kavga sonrası, bir kişiyi öldürdüklerini söylediklerini duyduğunu anlattı. N.Ş., evde kan ve kanlı ip, yandaki metruk binanın bahçesinde ise yeni kazılmış mezar gördüğünü söyledi.

    İfadeler üzerine Kırıkkale'deki metruk binanın bahçesinde, 10 Temmuz 2019’da yapılan kazıda, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı erkek cesedi bulundu. Cesedin IŞİD üyesi Ahmet Fathi Tahsin Fathi Ali Hımıs’a ait olduğu belirlendi.

    Başlatılan soruşturmada IŞİD üyesi Iraklı Eyet Cemil M., Aziz İbrahim Süleyman F., Ali Hüseyin Ş., Abdullah El M., Abdullah El M. ve Zekeriya Ali Hüseyin Ş.'nin olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, Eyet Cemil M.’nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

    İnfazın detayları iddianamede

    Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, infazın tüm detaylarını ortaya çıkardı. İddianameye göre, örgütün yöneticisi Yusuf Çebbiş, Eyet Cemil M.'yi arayarak, Ahmet Fathi Tahsin Fathi Ali Hımıs’ın, Haşdi Şabi istihbaratına çalıştığını öğrendiklerini söyledi.

    Bunun üzerine şüpheliler, Ahmet Fathi Tahsin Fathi Ali Hımıs’ı Kırıkkale’deki eve götürüp, el ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağladıktan sonra iple boğarak öldürdü. Şüpheli Ali Hüseyin Ş. iddianamede yer alan ifadesinde olayı söyle anlattı;

    "Kendisi Irak'ta IŞİD içerisinde savaşçı olarak görev yapardı. Eyet Cemil M., Haşdi Şabi'ye çalıştığını öğrendikten sonra Ahmet'i Kırıkkale'ye getirmemi istedi. Ahmet'i aradım ve Eyet Cemil M.'nin kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. O da kabul etti, beraber Kırıkkale'deki eve gittik. Eyet Cemil M.'nin bizi aldığı odada 5 dakika oturduk. Daha sonra odaya önce Aziz İbrahim Süleyman F., sonra da Rait İbrahim Y. geldi. İkisi Ahmet’i kolundan tuttu. Ahmet, 'Ben olayın ne olduğunu biliyorum, durun bir şey yapmayın' dedi. Daha sonra odaya giren Eyet Cemil M., Ahmet'in elini ve ayağını plastik kelepçeyle bağladı. Ahmet'i sorgulamaya başladı ve 'Sen Haşdi Şabi'ye mi çalışıyorsun?' diye sordu. Ahmet de 'Şeytana uydum, beni bırakın isimlerinizi vermeyeceğim, başka isimler ve yanlış bilgi vererek onları kandıracağım' dedi. Eyet Cemil M., 'Sen ne söylersen söyle inanmam' dedi."

    'İple boğup bahçeye gömdük'

    Şüpheli Ali Hüseyin Ş., sorgunun ardından Aziz İbrahim Süleyman F. ve Rait İbrahim Y.’nin yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ipi Ahmet'in boynuna dolayarak, çekmeye başladıklarını kaydederek, "Ben bu sırada dışarıya çıktım ve kapı önünde bulunan leğeni getirdim. Leğeni Ahmet'in kafasına koydum. İkisi ipi beş dakika kadar çekerek Ahmet'i boğdular. Cesedi bahçede kazılan mezara gömdük" dedi.

    Şüpheliler Aziz İbrahim Süleyman F. ve Rait İbrahim Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek, cinayeti firari Eyet Cemil M. ile Ali Hüseyin Ş.’nin işlediğini ileri sürdü.

    4 şüpheliye cinayetten, 2 şüpheliye örgüt üyeliğinden ceza istendi

    İddianamede şüpheliler Eyet Cemil M., Aziz İbrahim Süleyman F., Rait İbrahim Y. ve Ali Hüseyin Ş.’nin 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıla kadar, olaya karışmadıkları ancak örgüt adına sahte kimlik hazırladıkları ve Kırıkkale’deki evi kiraladıkları tespit edilen Zekeriya Ali Hüseyin Ş. ve Abdullah El M.’nin de 'silahlı terör örgütüne üye olma' ile 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' suçlarından 19'ar yıla kadar hapisleri istendi.

    İddianame, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme ise yetkisizlik kararı vererek, iddianameyi olayın yaşandığı Kırıkkale'ye gönderdi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler Kırıkkale’de yargılanacak.

    Etiketler:
    infaz, Gerekçeli karar, Sızıntı, bilgi, Haşdi Şabi, Kırıkkale, Cinayet, IŞİD
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