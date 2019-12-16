Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı

HDP'den bir eş belediye başkanı daha hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırıldıktan sonra dün tutuklandı.
HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, Kızıltepe Belediye Eş Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle 4 Kasım’da görevinden uzaklaştırıldı.
Soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Yılmaz, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.
DW Türkçe'nin aktardığına göre, böylelikle görevden uzaklaştırılan HDP'li eş belediye başkanlarının sayısı 6'ya çıkarken, kayyum atanan belediye sayısı 28 oldu.
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