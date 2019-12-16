Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Asker istifa etti

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Asker'in paylaşımı şöyle:

Küçük bir duyuru..



Halk Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevimden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum... — Serhan Asker (@Serhan_Asker) December 16, 2019

Halk TV'nin eski genel müdürü Şaban Sevinç'in YouTube üzerinden yayın yapan​ kanalı Bizim TV, Halk TV'nin satıldığını iddia etmişti. Asker ise bu iddiayı yalanlamıştı.

HALK TV SATILDI

Bir süredir satılacağı konuşulan Halk TV’nin, eski CHP lideri Deniz Baykal tarafından CHP’li işadamı Doruk Bulut’a satıldığı öğrenildi. İngiltere’de yaşayan Türk işadamı Cafer Mahiroğlu’nun Doruk Bulut’a Halk TV’yi alması için finansal destek verdiği belirtiliyor. pic.twitter.com/b0bEkCgjEr — Bizim TV (@bizimtvcomtr) December 6, 2019

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