Gerekçe 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek': Metin Hara'nın işyeri mühürlendi, 5 yıla kadar hapsi istendi

Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları da bulunan Metin Hara'nın Beşiktaş'taki işyeri 'diploması olmadığı halde hasta tedavi ettiği' gerekçesiyle mühürlendi. Hara hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Metin Hara'yı şikayet eden bir kişi, hayatı ile magazin gündeminde olan Hara'nın, tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığını belirtip, Hara'nın hem tıp eğitiminin hem de vergisel boyutunun araştırılmasını talep etti.

'Danışmanlık şirketinin faaliyet izni yok'

BİMER, araştırılması için ihbarı 'Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderdi. Kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara’nın sahibi olduğu 'İnsanagüven' isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara’nın hekim olduğuna dair diploması olmadığını ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde 'Tamamlayıcı tıp uzmanı' ünvanını kullandığının tespit edildiği rapor edildi.

İnsanagüven ailesi saat 18.00 da Caddebostan’da buluşuyor.



19.40 da youtube İnsanagüven/ Metin Hara kanalında canlı yayın başlayacak.



20.00 da herkes meditasyona.



Gelemeyenler oldukları yerden meditasyona eşlik edebilirler. https://t.co/Vkm82dkIKY pic.twitter.com/p8zzCvbtZM — Metin Hara (@metinhara) 29 мая 2019 г.

​Kaymakamlık, bu rapor doğrultusunda Hara’ya ait işyerini mühürledi ve hakkında, hekim ya da sağlık meslek mensubu olduğuna dair eğitim durumunu gösterir belge bulunmayan kişilere sağlık hizmeti verdirdiğinden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Belge de yok diploma da

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Hara’nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı tespitine yer verildi.

Hara’nın, “Modern tıpta migrenin tedavisi yok, sadece ilaçlarla ağrının geçmesi sağlanıyor ama bizim migren atakları azalan 5-6 tane hastamız var” ifadesi de savcılık iddianamesinde yer aldı.

İfadesinde suçlamaları inkar ettiği belirtilen Hara’nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilerek, 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Hara'nın Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağı öğrenildi.