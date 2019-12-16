Kayıt
16:23 16 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İzmir'de kadın avukatlar, 'Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun?' diyen savcıyı HSK'ya şikayet etti

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104084/75/1040847557.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912161040847616-izmirde-kadin-avukatlar-ben-neden-tecavuze-ugramiyorum-da-sen-ugruyorsun-diyen-savciyi-hskya/

    İzmir'de kadın avukatlar, cinsel istismara maruz bırakılan Ç.B'ye "Ben de kadınım, sen de kadınsın. Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun" diyen savcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Ç.B., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında verdiği ifadesinde, "İfade verirken o kadar zorlandım ki. Polis memurları bana psikolojik şiddet uyguladı. Hasan Bilgili’yi savundular, beni doğru düzgün dinlemediler bile. Eksiklikleri hatırladıkça savcılığa başvurdum. Savcı hanım da kendinden örnek vererek ‘Ben burada oturuyorum. Ben de kadınım sen de kadınsın. Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun?’ Görüntülerde de sen Hasan Bilgili’nin koluna girmiş gibisin’ dedi” diye konuştu.

    Veteriner hekimin bu iddiası üzerine yaklaşık 30 kadın avukat, bugün Bayraklı Adliyesi önünde bir araya geldi. Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, savcıyı, Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet etti.

    'Erkek adalet değil, gerçek adalet' yazılı pankart açan avukatlar, 'Ölmek istemiyoruz', 'Aklama, koruma, yargıla', 'İstanbul Sözleşmesi uygulansın' yazılı dövizler taşıdı.

    Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre avukatlar adına açıklama yapan Leyla Çelik, aynı savcının, tutuklu sanık hakkında 22 Mayıs 2019 günü resen tahliye kararı verdiğini belirterek, "Biz kadın hukukçular için bir Cumhuriyet savcısının yasadan kaynaklanan görevlerini hiçe sayarak mağduru bu denli aşağılayan bir tutum içerisine girmiş olması, kabul edilebilir değil" dedi.

    '11 ayda 305 kadın öldürüldü'

    Türkiye İnsan Hakları Vakfı verilerine göre, Türkiye'de 2019 yılının ilk 11 ayında en az 305 kadının, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Çelik, "En az 46 kadın tecavüze, 204 kadın tacize, on binlerce kadın fiziksel şiddete maruz kaldı. Fakat bu suçların mağduru olan kadınlar, mahkemelerde adaletsiz kararlar verildiği için bir kez daha travmatize oluyor. Biz ÖHD'li kadın hukukçular olarak, dernek tüzüğümüzdeki amaçlarımız doğrultusunda, suçun soruşturulması ve delillerin karartılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin yasadan kaynaklanan görevlerini yerine getirmeyen ve bir tecavüz mağdurunu aşağılayarak görevi açıkça kötüye kullanan savcı hakkında HSK'ya ihbarda bulunuyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Şikayet, HSK, Savcı, Kadın, Tecavüz, Avukat, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Devlet Su İşleri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kontrolünde Hasankeyf'in en büyük camisi olan Er-Rızk Camisi'nin gövdesi, tek tek sökülerek taşınacağı özel platforma yerleştirildi.
    Hasankeyf’in 610 yıllık camisi böyle taşındı
    Karikatür
    ABD Senatosu, Rusya’yı ‘terör sponsoru’ olarak tanıyan tasarıyı görüşecek
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet